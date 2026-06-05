O descaso para com a Natureza

O homem parte integrante do planeta terra, sempre lutou pela sua sobrevivência, fazendo uso dos recursos que dispunha ao seu redor, e paulatinamente adquiriu mais condições de se manter vivo, mesmo as duras custas, até chegar aos dias atuais, agora com o apoio da tecnologia.

Acontece que, o ser humano nunca se deu por satisfeito, é sabido que é próprio dele, o de querer mais e mais. E, assim foi distanciando da simplicidade, ao manipular o que fora disponível para viver.

O que antes supria as suas necessidades, ganhou mais incentivo ao começar a utilizar meios que dessem retorno mais rápido, a partir das invenções.

Desde então, o cuidado com o natural foi relegado há um segundo tempo, o “progresso”, começou a se fazer presente. A intenção de levar vantagem, principalmente na esfera econômica, teve e tem o viés positivo.

Mas para alcançar os objetivos, o homem tem lançado mão de ações nefastas, por exemplo: desmatamentos desmedidos, poluição dos rios, lagos e oceanos, descartes de lixos em todo e qualquer lugar, gases (oriundos de indústrias ou veiculares) expelidos sem direção, construções (pontes, barragens e acessos urbanos e rurais) sem o devido estudo de impacto ambiental completo, e etc..

Essa falta de desvelo tem efeitos nocivos para os seres vivos, com provo cações de alterações climáticas, inundações, enchentes, chuvas torrenciais, vendavais, desmoronamentos e por ai vai, a gerar danos, em muitos casos irreversíveis á humanidade.

Para minimizar os prejuízos faz-se necessário conscientizar a população, de que é preciso respeitar limites, tendo em mente, sempre o coletivo. A conscientização, como sugestão poder ser através de campanhas criativas, na mídia. Outra seria a inclusão do trato do meio ambiente, na grade de disciplinas das escolas, a partir do ensino fundamental, isto é, semear, cultivar e no futuro colher bons frutos.

Nelson Vieira – Membro do PEN Clube do Brasil | Centro Oeste (MS), Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul, correspondente da Academia Rio Grandense de Letras, Academia de Artes e Letras Castro Alves – POA e Circulo Universal de Embaixadores da Paz.

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