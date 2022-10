Narcotraficante é entregue a justiça brasileira após ser expulso do Paraguai

O narcotraficante brasileiro, André Luiz Miranda do Nascimento, o “Andrezão” foi extraditado na tarde de ontem (17), do Paraguai. Agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), prendeu o brasileiro na manhã de ontem, enquanto dormia em sua residência localizada no departamento de Ñeembucú, cidade que faz fronteira entre Paraguai e Argentina. Ele é um dos principais alvos da Polícia Federal brasileira.

A expulsão de Andrezão do Paraguai aconteceu pela Ponte da Amizade, em Cuidad Del Este. O narcotraficante foi entregue à Polícia Federal pela ponte, quando ocorreu o encontro das duas agências paraguaias e brasileiras.

A operação teve ajuda de agentes especializados da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), com apoio de pessoas do setor de migrações na fronteira.

Andrezão já se encontra no Brasil e agora o narcotraficante está na responsabilidade da Polícia Federal.

Acompanhe também: Traficante alvo da Polícia Federal é preso no Paraguai enquanto dormia

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.