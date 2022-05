Municípios de MS aprovam o projeto de privatização dos aeroportos neste ano

Além de melhorar estruturas e atrair investimentos, prefeitos esperam uma maior geração de empregos

O Ministério da Infraestrutura aprovou a privatização de 16 aeroportos brasileiros, entre eles três de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá. O anúncio do governo federal foi feito na última quarta-feira (19) por meio de uma portaria no Diário Oficial da União. Os municípios veem como favorável a privatização dos aeroportos e apostam nos investimentos com uma empresa comandando os locais.

Para o jornal O Estado, o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, ressaltou que é muito importante para o município a privatização, isso porque, com mais investimentos, mais empresas poderão ser instaladas no aeroporto. “Hoje muitas empresas não vêm porque falta estrutura no nosso aeroporto, tenho a certeza que a privatização vai ter o investimento necessário pra poder fazer com que o aeroporto de Corumbá cresça e possa ter muito mais voos. Nós somos a favor da privatização”, declarou.

Segundo Marcelo, a privatização ajudará ainda também na geração de empregos. “Além de melhorar a situação do aeroporto, vai gerar empregos, porque quanto mais empresas aéreas estiverem com voo pra Corumbá, mais funcionário vai ter no nosso aeroporto. Agora o que não pode é privatizar e continuar a mesma coisa que está, mas acredito que não tem como, não melhorar”, acrescentou. Vale lembrar que, conforme noticiado na edição de ontem (20) por O Estado, somente neste ano, de janeiro a abril, foram realizados 650 voos, levando a seus destinos 11.827 pessoas. No ano passado foram 3.149 voos durante todo o ano, atendendo 22.820 passageiros.

Em Ponta Porã, o prefeito Hélio Peluffo também enxerga com bons olhos a medida. De acordo com ele, é papel do governo federal, estadual e municipal fazer investimentos na área que mais é necessária, educação, saúde e infraestrutura, mas na questão de aeroportos e portos deve ser feita pela iniciativa privada.

“Quanto mais der oportunidade pra iniciativa privada de investir e buscar resultado, o município ganha. Estamos muito esperançosos e contente com a privatização dos aeroportos, já estávamos aguardando e nós ficamos praticamente no último lote, mas um lote muito favorável que é o de Congonhas e Campo Grande, então eu acho que bons frutos virão para Ponta Porã”, disse.

Peluffo também revelou que, com o anúncio da privatização, crescem as esperanças da construção de um terminal de cargas no aeroporto de Ponta Porã. De janeiro a abril deste ano, o aeroporto, operou 984 voos com 10.209 ocupantes no total, um número alto se comparado ao ano passado em que realizou 2.422 com 4.370 pessoas.

“Existe uma série de especulações positivas e possíveis e a gente olha o aeroporto de Ponta Porã como um importante ponto pra região, não só de voos comerciais, como também terminal de cargas que é possível em função da questão logística de fronteira do município”, declarou.

A expectativa do Ministério da Infraestrutura é de que os leilões ocorram ainda em 2022 e conforme a programação os três aeroportos do Estado estarão no mesmo bloco de Congonhas, que acontecerá no segundo semestre deste ano. Além de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, estão os aeroportos de Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG).

O investimento estimado para este bloco é de R$ 5,889 bilhões, com uma dotação inicial de R$ 255 milhões. De acordo com o ministério, o TCU (Tribunal de Contas da União) está analisando o processo da sétima rodada de concessões aeroportuárias.

Texto: Rafaela Alves, Jornal O Estado de MS