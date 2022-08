Mulher morta dentro de condomínio na Capital havia resistido a roubo

A Derf (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos) concluiu neste segunda-feira (8), o inquérito policial que investigou o roubo que resultou na morte de Andreia aquino Flores, 38, no dia 28 de julho, dentro da própria casa no condomínio Parque Cachoeira, em Campo Grande.

Foi apurado que três autores agiram com a finalidade de constranger e ameaçar com um simulacro arma de fogo e uma faca, a vítima para transferir R$ 50 mil, inicialmente.

Ocorre que, diante da reação da vítima, Andreia acabou sendo morta mediante asfixia. Em seguida, os autores roubaram um Macbook, dois celulares da marca Iphone e uma caixa de som da marca JBL, avaliados em R$ 15,5 mil.

Todo o material foi recuperado pelos agentes policiais e os envolvidos no crime foram indiciados pelo crime de latrocínio consumado, sendo o procedimento investigatório encaminhado ao Poder Judiciário.

Planejamento do crime

Durante a investigação, ficou claro que o crime foi planejado no dia anterior e, inclusive, momentos antes do crime, a mulher que tinha a confiança de Andreia tirou o cachorro da residência e o deixou num pet shop, para que não dificultasse a ação criminosa.

Na fossa da casa de um dos autores, foram encontradas duas carcaças dos aparelhos celulares da vítima, além de pedaços de fita supertape, idênticas aquelas encontradas no local do crime e utilizadas para amarrar Andreia.

Entre as perícias, a autoridade policial requisitou o exame de DNA, visando confrontar o material biológico subungueal da vítima e o material colhido do pano encontrado no local de crime.

A investigação apontou que o ato de violência – simulação de “roubo” – foi ideia e responsabilidade da autora, que agenciou sua filha e seu cunhado, sem participação comprovada por parte da irmã da vítima.

Relembre o caso

A Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) atenderam a princípio um caso de latrocínio [roubo seguido de morte] dentro de uma residência do condomínio Parque Cachoeira, na rua Nossa Senhora das Mercês, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

A reportagem apurou que, no local da ocorrência, uma mulher que tinha livre acesso a casa da vítima atendeu a guarnição policial. Ela contou aos policiais que, por volta de 11h de hoje, ela e sua filha foram abordadas por dois bandidos que entraram de carro no condomínio. Acesse também: Willian treina e deve reforçar Corinthians contra Flamengo

Com informações do repórter Willian Leite