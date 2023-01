Sejusp afasta polícias por demora em atendimento a crianças abandonadas

Três policiais envolvidos no atendimento de ocorrência para verificar abandono de incapaz, de duas crianças de dois e três anos, na última terça-feira (24), no bairro Manoel Taveira, em Campo Grande, foram afastados do trabalho externo, a pedido do titular da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), Antônio Carlos Videira.

Conforme nota da Sejusp encaminhada ao O Estado Online, a pasta instaurou processo disciplinar para apuração do caso investigado pela Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A alegação dos policiais afastados sobre a demora de 4h horas para chegada da guarnição no local, foi de que no momento em que o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) demandou a ocorrência, não havia viatura disponível para deslocamento.

Na nota assinada pelo secretário, é pedido o afastamento imediato do responsável pelo despacho da ocorrência, do supervisor e do oficial de dia.

Um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) foi instaurado para apurar o caso e as responsabilidades de cada um, “inclusive de superiores, se houver”.

O resultado das investigações tem prazo de 30 dias para ser concluído e os servidores foram colocados a disposição do Comando Geral da Instituição e não farão trabalho externo no período em que a investigação estiver em curso.