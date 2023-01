Secretário de Saúde propõe projeto de gestão compartilhada

Secretário de Saúde da Capital, Sandro Benites (Patriota), cria projeto inédito com objetivo de proporcionar um canal direto de comunicação e parceria com os vereadores da Capital. Na próxima segunda-feira (30), estará com o presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB) para apresentar a nova proposta.

Benites assumiu a secretaria após reclamação do ex-secretário por parte dos vereadores que diziam não ter este espaço aberto, e sofriam com a necessidade de levar as demandas recebidas por parte da população e foi pensando nesta parceria o secretário adiantou que levará o mapa da cidade para os vereadores escolherem suas regiões e oferecerá que sejam “padrinhos” da SESAU, tendo livre acesso e diálogo para representar a necessidade de cada região.

“Eu vou oferecer uma gestão compartilhada. Por exemplo: Carlão qual a sua região? Nova lima? Você gostaria de ser padrinho de qual unidade do bairro? E os que quiserem fazer parte diretamente da Saúde terão este espaço para levar emendas, e propostas. Os vereadores além de trazerem os problemas podem participar e trazer soluções. Assim será com os deputados estaduais e federais”, explicou o secretário.

Questionado se restou algum mal entendido dele com colegas da Casa de Leis, já que Benites é vereador licenciado, prontamente ele afirmou que não e que já recebeu quase todos os vereadores em seu gabinete já como secretário.

Benites adiantou que em fevereiro irá acompanhará a prefeita Adriane Lopes em Brasília para agenda com os deputados federais.

