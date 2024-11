Mulher é esfaqueada na cabeça pelo marido, que tenta atropelar policiais durante prisão

Homem de 37 anos foi preso, na noite desse sábado (9), no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, após esfaquear a esposa na região da cabeça e tentar atropelar policiais.

Conforme informações, equipe do Batalhão de Choque realizava rondas pelo bairro, quando foram abordados pelo vigia noturno, que informou aos militares que uma mulher havia acabado de ser esfaqueada e que o autor tentava fugir.

Os agentes foram até o endereço e encontraram a vítima caída no quintal de uma casa, agonizando. O homem, que é marido dela, estava dentro da cabine de um caminhão estacionando no local e não aceitou as ordens dadas pelos policiais.

Ele tentou sair com o veículo, quase atropelando os militares e a esposa que estava caída ao chão aguardando atendimento. Os agentes deram tiros nos pneus, momento em que o autor desceu do veículo com as mãos na cabeça.

Embriagado, ele disse que se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida dos Cafezais, mas fugiu do local. Quando chegou em casa, foi abordado por algumas pessoas a respeito da batida.

Enquanto conversava, a esposa apareceu e ambos começaram a discutir. Nesse momento, ele pegou uma faca e desferiu golpes na região da cabeça dela. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para Santa Casa.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), como tentativa de feminicídio.

