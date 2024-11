Tempo firme, variação de nebulosidade e chances chuvas neste domingo em MS

Neste domingo(10), a previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Porém, não se descartam pancadas de chuvas, principalmente

nas regiões centro-norte, nordeste e leste do estado. Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica, que devido a configuração dos ventos, pode

contribuir para o transporte de umidade.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 31-33°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste

esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 33-35°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-31°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-31°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

