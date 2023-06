 2ª Edição da festa da Imaculado Coração de Maria promete 10 dias de fervor e entretenimento 

Chegou o mês de junho e com ele as aguardadas festividades do ano. Iniciando o calendário festivo, de 09 a 18 de junho, será realizada a 2ª edição da festa em honra ao Imaculado Coração de Maria, repleta de música ao vivo, sorteios de prêmios e delícias culinárias típicas para toda a comunidade.

Com uma estrutura grandiosa, a segunda festa dedicada à padroeira promete proporcionar muito conforto e animação ao público presente, assegura o pároco, Padre Carlos Alberto Pereira. “Estamos preparando um evento encantador, tudo está sendo cuidadosamente planejado para que nossa comunidade possa desfrutar de momentos de alegria e devoção durante nossa festa junina”, destaca Padre Carlos.

Com um programa festivo e religioso, a celebração que encantou os fiéis em 2022 tem a promessa de superar as expectativas neste novo ciclo. “O ano passado foi maravilhoso, poder participar da festa junina em um ambiente acolhedor e agradável foi extremamente prazeroso. Foi uma oportunidade de reviver momentos icônicos de nossa juventude nas tradicionais festas juninas. Este ano, espero poder desfrutar de momentos de alegria ao lado da minha família durante os dias de festividade”, conta entusiasmada Dona Raimunda Silva, moradora do bairro.

A abertura da quermesse, no dia 09, contará com a apresentação da dupla regional Gilson e Júnior. No sábado, dia 10, o grupo Sampri embalará os fiéis com o melhor do samba e pagode. Já no domingo, 11, encerrando o primeiro fim de semana de shows, a dupla Alex e Yvan se apresentará no palco principal.

Serviço:

Igreja Imaculado Coração de Maria

Endereço: Avenida Hiroshima, 1233

Entrada gratuita

Abertura às 18h

Missa às 19h todos os dias