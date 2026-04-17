MS recebe primeiras doses de vacina contra chikungunya e inicia aplicação em duas cidades

Mato Grosso do Sul recebeu, nesta quinta-feira (16), o primeiro lote com 20 mil doses da vacina contra a chikungunya, enviadas pelo Ministério da Saúde. A imunização será iniciada nos municípios de Dourados, que lidera o índice de infectados em MS e Itaporã.

Antes de serem distribuídas, as doses passam por armazenamento na Rede de Frio. A previsão é que o envio aos municípios comece nesta sexta-feira (17), com aplicação sob responsabilidade das secretarias municipais de saúde.

A escolha das duas cidades segue critérios técnicos e faz parte de uma estratégia inicial para testar a ampliação da vacinação no Estado. As doses serão divididas conforme o tamanho da população de cada município.

O imunizante utilizado é o IXCHIQ, aplicado em dose única e indicado para pessoas entre 18 e 59 anos. Por ser uma vacina com vírus atenuado, há restrições: não deve ser aplicada em gestantes, puérperas, pessoas imunossuprimidas ou com doenças crônicas descompensadas, além de quem já apresentou reação alérgica grave a componentes da fórmula.

Nesta etapa inicial, Mato Grosso do Sul deve receber ao todo 46,5 mil doses, mas apenas parte já foi entregue.

A definição de datas, locais e horários de vacinação ficará a cargo das prefeituras, que devem divulgar as informações à população nos próximos dias.

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