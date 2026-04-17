Morre Oscar Schmidt, maior nome do basquete brasileiro, aos 68 anos

Ídolo conhecido como “Mão Santa” estava internado em São Paulo e teve carreira marcada por recordes e passagens históricas pela seleção

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt morreu na tarde desta sexta-feira (17), aos 68 anos, em Santana do Parnaíba (SP). Ele estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana após passar mal no mesmo dia.

Até o momento, a causa da morte não foi informada, e não há detalhes sobre velório e sepultamento.

Nascido em Natal (RN), em 1958, Oscar começou a jogar ainda adolescente e rapidamente ganhou espaço no cenário nacional. A mudança para o Palmeiras, na década de 1970, marcou o início da projeção, com destaque nas categorias de base e, pouco tempo depois, na seleção brasileira.

No fim dos anos 1970, já acumulava conquistas importantes, como a medalha de bronze no Mundial com a seleção e o título mundial interclubes pelo Sírio, que ampliaram sua visibilidade fora do país.

A carreira internacional se consolidou principalmente na Itália, onde atuou por mais de uma década. No país europeu, tornou-se um dos principais pontuadores da liga, sendo o primeiro atleta a superar a marca de 10 mil pontos na competição.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram