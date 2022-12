MS recebe alerta laranja de tempestade entre sábado e domingo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística) divulgou um alerta em vários estados brasileiros, inclusive Mato Grosso do Sul, indicando tempestade entre a noite deste sábado (3), até o final da manhã de domingo (4).

Segundo a meteorologia, há grande possibilidade de cair uma chuva com volume entre 30 e 60 mm/h, ou 50 e 100 mm/dia. Além de ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo, causando risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Estado teve o dia de sábado bastante quente e abafado, com previsão de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no final do dia. Os termômetros registraram mínima de 23°C e máxima de 31°C na Capital.

No domingo o cenário é o mesmo, são esperadas temperaturas mínimas de 22°C e máximas de até 30°C na região sul do estado. Em Campo Grande, mínima de 23°C e máxima de 28°C.