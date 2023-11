Domingo é dia de arte, cultura, comidas típicas e feira de adoção na Praça Bolívia

Dia 12 de novembro a Praça Bolívia vai celebrar a décima edição de 2023, a feira cultural mais latina do Mato Grosso do Sul. O evento desse segundo domingo do mês de novembro será a 194º edição e também a penúltima do ano de 2023.

No mesmo espaço há 18 anos, a Praça Bolívia acontece sempre no segundo domingo de cada mês a partir das 9h da manhã e segue até as 14 horas com muita arte, cultura, artesanato, moda, pratos típicos, antiguidade e colecionismo, tudo isso em praça aberta ao público.

Em 12 de novembro o palco Edgar Mancilla vai contar com a apresentação de Alex Oliveira e Banda FT3 a Cia de Dança cigana Rosa de Fogo, Fabio Umêda, Sal dos Santos e a turma da invenção, banda Black Diamond, Nando Montoni, o cantor Johnny e um grande show com as meninas que formam a Banda FRANZ.

Quem quiser adotar um pet no dia do evento pode escolher seu futuro animalzinho na Praça, a parceria com a Sub Secretaria de Bem Estar Animal (SUBEA) e a prefeitura de Campo Grande com a “Ação de Doação, Adoção um Ato de Amor” continua. É necessário levar um documento com foto e comprovante de residência.

A Praça Bolívia fica na Vila Nova Ipanema, bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira.

O evento tem apoio da Prefeitura Municipal, através da Sectur, que cede som, palco e banheiros químicos, bem como do Governo de Estado que cede barracas aos feirantes.

Para quem não conhece ou não sabe onde fica a Praça Bolívia, basta fazer a leitura do QR-Code na arte de divulgação, um mapa com a localização exata será disponibilizado assim como a programação do mês.

Para mais informações sobre o evento basta acessar o endereço da Praça Bolívia nas redes sociais.