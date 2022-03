MS criou 7.316 novos empregos formais em fevereiro, mais que o dobro em janeiro de 2022

A economia de Mato Grosso do Sul confirma o ritmo de crescimento com a geração de mais 7.316 novos empregos em fevereiro, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados hoje (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem acima do registrado no mês anterior: 3.483.

O setor que mais contratou no Estado foi o de serviços, representando quase metade de todas as novas vagas geradas: 3.305. A área de construção civil também teve um incremento considerável em fevereiro, com 934 novas vagas.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, pondera que, tradicionalmente, o mês de fevereiro apresenta uma reação positiva no mercado de trabalho pela combinação de alguns fatores, gerando um saldo acumulado no ano de mais 10.792 empregos com carteira assinada.

“No setor de Serviços, temos o início do ano letivo e a consequente contratação de professores e administrativos nas escolas, tanto que o subsetor da Educação foi o que teve a maior variação, com 828 novas vagas abertas. Também no setor da Agropecuária há um incremento importante devido à safra. Veja que na Agropecuária foram criados 1.951 empregos, sendo que o subsetor de Transportes responde por 389 vagas. Na maior parte são motoristas contratados para o transporte da safra”.

No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul apresenta um saldo positivo de 37,5 mil empregos formais, com destaque para o setor de Serviços (14.720), seguido do Comércio (9.378 vagas) e pela Construção Civil, com 4.195 vagas.

Quanto à distribuição geográfica, Campo Grande concentra o maior número de novos empregados (2.794), seguido de Dourados com 1.302, Três Lagoas com 1.057, Ribas do Rio Pardo com 695, Rio Brilhante com 420, Chapadão do Sul com 413, Ponta Porã com 381, Agua Clara com 263 e São Gabriel do Oeste com 240.