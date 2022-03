Polícia recupera veículo de motorista que foi sequestrado em Campo Grande

No final da manhã de hoje (29), policiais civis na Defurv (Delegacia de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículo), investigaram até encontrarem um carro Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 2006, roubado no início do mês em Campo Grande.

O veículo preto foi alvo de bandidos no dia 2 de março, quando houve uma vítima de sequestro e roubo. Semanas depois, o suspeito por ter receptado ilegalmente o veículo foi localizado no bairro Dom Antônio Barbosa, após denúncias por suspeita de tráfico de drogas e também de supostamente ser membro de uma facção criminosa paulista.

Ao policiais, o suspeito negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou que não tem participação com nenhuma facção. Questionado sobre o veículo, ele confessou o crime de receptação e apontou para quem havia repassado o automóvel para ele.

Por fim, o carro foi localizado em uma oficina e devolvido para a vítima. Até o momento, os autores do roubo já foram identificados, indiciados e interrogados e os receptadores localizados e indiciados.