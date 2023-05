Motoristas são autuados em faixa exclusiva para ônibus

A Prefeitura Municipal de Campo Grande informou, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), que a avenida Mato Grosso está inclusa no PDTMU (Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana), entre as avenidas que receberá corredor de ônibus, em Campo Grande. Entretanto, a agência ressaltou que não existe data prevista.

Atualmente, existem, na via, placas de sinalização, indicando faixas exclusivas e preferenciais de ônibus, além das sinalizações horizontais pintadas no asfalto. Cabe ressaltar que diversos itinerários passam pela avenida Mato Grosso todos os dias, levando em consideração que a via é uma das mais movimentadas da cidade.

A Agetran acrescentou que alguns motoristas já foram autuados por transitarem indevidamente na faixa exclusiva, isso porque os motoristas e motociclistas dividem espaço com os veículos de transporte coletivo. “Nossa equipe está sempre fiscalizando, então, todos os motoristas estão passíveis de serem autuados”, esclareceu, em nota.

Obras garantem fluidez no trânsito

Conforme a Prefeitura, os corredores de ônibus têm como objetivo efetivar a fluidez no trânsito da Capital, mas em, pelo menos, três pontos da cidade, há obras paradas e sem nenhum sinal de finalização.

Em avenidas de grande fluxo de veículos, como Gunter Hans e avenida Bandeirantes, os locais começaram a ser construídos em 2021, mas seguem abandonados.

De acordo com o levantamento do jornal O Estado, as obras começaram em 2017, ainda na gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad, pelo PAC (Projeto de Aceleração do Crescimento) Mobilidade Urbana, que aprovou cerca de R$ 110 milhões, para a construção tanto dos corredores quanto dos terminais de ônibus.

As obras dos corredores de ônibus da avenida Bandeirantes, rua Bahia e avenida Gunter Hans pararam, no ano passado. Além disso, ainda estão pendentes reformas nos terminais rodoviários General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

