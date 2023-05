GCM homenageia mulheres e representante da região Prosa

Buscando proximidade com a população campo-grandense, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizou, ontem (12), uma linda homenagem às mães e representantes de diversos setores da sociedade. O evento aconteceu na sede Operacional da CGM, localizada no bairro Estrela Dalva, região do Prosa.

Foram convidados mães, professoras, empresárias, trabalhadoras da saúde e todas as mulheres que realizam um excelente trabalho na comunidade da região Prosa. “Como o dia das mães é no domingo, buscamos realizar essa homenagem às mulheres da comunidade do Prosa, que merecem o nosso reconhecimento pelo belíssimo trabalho realizado na região.”, relatou ao portal O Estado Online, o secretário adjunto da Sedes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), Ideu Vilela Rodrigues.

Representando as mulheres na comunicação campo-grandense, a locutora e diretora da Rádio FM Cidade Morena 106,3, Marinalva Pereira esteve presente no evento e também foi uma das homenageadas pela sua forte ligação na comunidade “A Marinalva é uma excelente parceira e a Guarda Civil Metropolitana e temos um enorme prazer de homenageá-lá. Ela é uma pessoa poderosa que representa demais a imagem da mulher batalhadora”, relatou o secretário adjunto da Sedes, Ideu Vilela Rodrigues.

Agradecida pela lembrança, Marinalva Pereira relatou ao Portal O Estado Online que foi pega de surpresa ao receber a homenagem. “Confesso que não esperava ser convidada. Quando recebi a homenagem, fiquei muito grata pela lembrança. A Guarda Civil Metropolitana faz um trabalho magnifico na comunidade e também por toda Campo Grande. Só tenho que agradecer a todos, principalmente o novo secretário Anderson Gonzaga e seu Adjunto Ideu Vilela que cresceram dentro da CGM. Receber essa homenagem deles é algo que jamais vou esquecer!”, relatou emocionada.

