Motorista morre após tombar caminhão com mais de 100 bovinos

Um motorista não identificado, de 35 anos, morreu na última sexta-feira (1), após tombar o caminhão que dirigia, em uma curva da rodovia BR-267, próximo ao distrito de Alta Caracol, em Caracol, município a 380 quilômetros de Campo Grande,

Conforme informações, o caminhão de dois andares estava carregado com 105 animais, e acabou saindo da pista no quilômetro 580 da rodovia, vindo a tombar próximo à fazenda Santo Antônio. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

O motorista ficou preso às ferragens, assim como alguns animais. O Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu no local. Ele havia feito o carregamento de gado em Corumbá e levaria para uma fazenda da região, segundo o site Jardim MS News.