Fevereiro fecha com mais de 100 denúncias de maus-tratos na Capital

Apenas no mês de fevereiro, Campo Grande somou 118 casos de denúncias de maus-tratos aos animais, conforme a Subea (Subsecretaria de Bem-Estar Animal), o que significa em média três denúncias recebidas por dia. A pasta considera o número expressivo para o mês mais curto do ano.

A Subea realiza acompanhamento das denúncias por meio da equipe da Mobea (Monitoramento em Bem-Estar Animal), com cunho educativo e preventivo. Das cento e dezoito denúncias atendidas, somente três precisaram ser encaminhadas para a delegacia especializada nesse tipo de crime.

A titular da pasta, Ana Luiza Lourenço, comenta que o órgão recebe em média três denúncias por dia, demonstrando a preocupação das pessoas na saúde e bem-estar dos animais. “Mesmo no mês mais curto do ano, conseguimos atender esse número expressivo de ocorrências. O animal tem grande importância dentro da família da maioria das pessoas, por isso hoje situações de maus-tratos não são toleradas”.

A Subsecretaria chama atenção para os casos de animais com sinais clínicos de doenças graves e que são tratados de forma inadequada. Durante as visitas, os veterinários realizam a anamnese dos animais, ou seja, uma consulta, e em várias situações, constata a possibilidade do animal estar com leishmaniose ou outra doença, sendo medicado pelo tutor de forma inadequada, sem ter passado por um especialista. Isso representa risco para o animal e para a população, já que a doença é uma zoonose e pode ser transmitida.

Em caso de possibilidade da doença, o tutor é orientado a ir até o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) realizar o teste de leishmaniose gratuitamente e caso o resultado seja positivo, ele deve comprometer a realizar o tratamento do animal.

As denúncias de maus-tratos devem ser realizadas através do canal Fala CG-156. “Sabemos que a melhor forma de combater (maus-tratos) é com a educação, orientação desses tutores. E quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, menos casos ocorrerão. Por isso é superimportante a população conhecer as formas adequadas de se manter um animal sob sua responsabilidade”.

Consultas

A Prefeitura de Campo Grande, através da Subea, disponibiliza as segundas, terças, quintas e sextas-feiras, consultas veterinárias gratuitas. São distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e 15 senhas pela tarde, a partir das 13h.

O tutor deve vir até a unidade de atendimento com o seu animal, além de documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS.

Serviço

Endereço: Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro.

Informações: 2020-1397