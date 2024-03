Homem agride criança em escola municipal

No início das aulas desta segunda-feira (11), uma cena revoltante deixou as pessoas que viram sem reação, uma criança negra foi empurrada pelo pai de um aluno. Professores e crianças presentes no local ficaram abismados com a agressão.

O caso de agressão aconteceu na Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, região localizado no bairro Universitário, em Campo Grande.

No vídeo encaminhado para a reportagem, a criança negra aparece na fila para seguir e entrar na sala de aula e acaba aproveitando para dar um leve abraço no seu amiguinho. Porém, esse gesto inocente, acabou gerando insatisfação no pai do menino, que apareceu rapidamente.

O homem em questão dá um empurrão na menina, que por sorte, ela não cai e consegue se manter equilibrada . Em seguida Retira o filho da fila, o mesmo que recebeu o abraço da menina. A situação chegou para à Polícia Civil, que investiga o caso.

Nota Assessoria da Polícia Civil

Os fatos se deram por volta das 07 horas da manhã de ontem, 7 horas. O autor foi levar seu filho de 4 anos na escola. A criança entrou e ele ficou do lado de fora e viu quando a menina de 4 anos abraçou seu filho. Como o filho dele tem fobia e não gosta que abracem ele, o autor pediu para que a monitora da escola separasse os dois, o que não foi atendido. Em seguida, ele pediu para a diretora afastar os dois, o que também não foi atendido.

Diante disso, o pai começou a ficar nervoso e falou que ele iria entrar para afastar as crianças, tendo sido impedido pela diretora. Ele então a empurrou, foi até onde estava a menina, a afastou de seu filho, pegou o menino e foi embora. De acordo com o autor, ao chegar na esquina, repensou sua atitude, se arrependeu e voltou com o menino na escola e foi até a sala da diretora, que estava registrando o ocorrido em ata escolar. Ainda nervoso, na sala da diretora ele teria dito ao filho que se caso a menina ou qualquer outra criança se aproximasse dele, que ele poderia bater.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e conduziu os envolvidos para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde foi lavrado um Termo Circunstancial de Ocorrência.

Além da oitiva dos envolvidos e de testemunhas, foi analisado o vídeo da câmera de monitoramento da escola.

Durante a investigação, até o presente momento, não surgiu qualquer indício de racismo. Os fatos seguem em investigação pela DEPCA.

Atualizações

Embora, a Polícia descarte racismo até o momento, foram encontradas agora há pouco postagens no perfil das redes sociais do autor do crime com apologia ao nazismo e ódio contra a comunidade negra.

