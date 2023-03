Motociclista tem pé esmagado por caminhão durante colisão na Rui Barbosa

Na manhã desta quarta-feira (29), uma motociclista, sem a identidade divulgada, teve o pé esmagado após colidir com um caminhão no cruzamento entre a rua Rui Barbosa e a rua Antônio Maria Coelho, no centro de Campo Grande. É o segundo acidente grave nesta semana, ocorrido no mesmo cruzamento.

De acordo com testemunhas, o semáforo do cruzamento entre as ruas Rui Barbosa e Antônio Maria Coelho estava sem funcionar, o que teria ocasionado a colisão.

A mulher conduzia uma moto Honda 125 pela Antônio Maria Coelho e, como o semáforo não funcionava, teria passado direto pelo cruzamento com a Rui Barbosa e colidiu na traseira do caminhão pertencente a uma empresa de materiais de limpeza, de Ponta Porã.

A vítima teve o pé esquerdo dilacerado e foi socorrida com fratura exposta pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com os policiais militares que realizaram compareceram ao local do acidente, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

No caminhão, havia o motorista e um passageiros, ambos funcionário de uma empresa de materiais de limpeza. Segundo o auxiliar de descarga, Leonardo Melo, eles só notaram que houve uma colisão devido ao barulho.

Outro acidente

Evanir Carvalho de Souza, de 60 anos, morreu na tarde desta última terça-feira (28), após ser atropelada por um Renault Captur, no cruzamento entre a rua Rui Barbosa, perto do cruzamento com a rua Antônio Maria Coelho.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a idosa estava finalizando a travessia da rua quando foi surpreendida pelo veículo, que seguia pela via. Os socorristas do Bombeiros e Samu estiveram no local, uma equipe de suporte avançado do Samu tentou reanimar a vítima por 40 minutos, mas não obtiveram sucesso.

A reportagem entrou em contato com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para saber se há previsão de conserto dos semaforos do cruzamento, entretanto, até o momento, não obteve retorno. O espaço continua aberto para pronunciamento da agência.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: