Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, bebê, e você vai mostrar disposição de sobra para lidar com qualquer mudança que surgir. Aproveite a manhã para resolver assuntos ligados a dinheiro ou impostos, mas sem deixar a cautela de lado, tá? As estrelas enviam boas energias para curtir a família, aprender mais sobre assuntos místicos, conferir as novidades sobre o seu signo… À noite, vale tudo para recarregar as baterias e deixar o estresse da semana bem longe. Mudanças em casa também podem ser divertidas. Tá na pista? A atração física terá papel importante na paquera e você estará irresistível! O desejo promete incendiar os momentos de intimidade com o mozão à noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos reservam algumas pegadinhas pela manhã e, se não controlar a teimosia, pode arranjar encrenca por causa de bobagens. Respire fundo e não leve as diferenças de opinião para o lado pessoal, Touro! Mas logo o astral melhora e a comunicação será a chave para deixar o trabalho fluir. À noite, fará o que puder para deixar a solidão bem longe e curtir a companhia de todo mundo que tem um lugarzinho no seu coração. As amizades contam com vibes maravigolds e a diversão será garantida. Paquera recente pode se firmar e até virar algo mais sério. Já o romance conta com companheirismo, altas doses de carinho e muito diálogo. Se joga!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou, Gêmeos, mas você terá que ralar dobrado logo cedo e algumas tarefas de rotina podem exigir mais empenho da sua parte. As finanças contam com a proteção das estrelas e o momento é favorável pra negociar um aumento, correr atrás de um bônus ou até fazer um investimento se já pesquisou sobre o assunto. A saúde conta com boas energias e pode sobrar disposição para se exercitar — os elogios ajudam a levantar a sua autoestima! Com tanta coisa acontecendo, a vida a dois talvez fique mais arrastada do que gostaria. Não ignore o mozão, tá? A paquera pode surpreender e talvez se enrosque com colega ou alguém próximo quando menos espera.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Embora o céu não esteja lá aquela maravilha logo cedo, a Lua segue firme em seu paraíso astral e promete te ajudar a virar o jogo. Não fique arrumando confusão com os amigos por causa de bobagem. Ainda bem que a noite será só alegria, meu cristalzinho! Há sinal de diversão na companhia dos filhos, de pessoas mais jovens ou de gente animada. Se não der pra rever todo mundo, aposte na criatividade para matar a saudade de outras maneiras. Você vai brilhar muito na paquera e deve concentrar todas as atenções sem fazer esforço! Essas boas energias também se estendem para o romance. Viagem com o mozão pode ser melhor do que estava sonhando.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou, bebê, mas você vai precisar de uma dose extra de tato logo cedo para não criar torta de climão com alguém em casa ou no trabalho. Ainda bem que o astral melhora e fica mais fácil retomar o entendimento com alguém de casa. Tire um tempinho para dar aquela geral na casa inteira, inclusive nos armários e guardados. Abra espaço para as boas energias jogando fora o que não tem mais espaço em sua vida, inclusive algumas relações mais tóxicas. Curtir o seu canto na companhia do mozão, bem juntinhos, ajuda a reforçar os laços e pode até dar aquela esquentada na vida sexual. A paquera anda meio devagar, mas um ex-amor pode surpreender.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu lado sociável e animado promete animar esta sexta, mas talvez seja preciso redobrar a concentração para não perder prazos e manter o foco no serviço pela manhã. As estrelas destacam sua habilidade para conversar e animar qualquer rodinha mais tarde, o que ajuda a fechar a semana de maneira mais leve e divertida. Você também estará mais popular nas redes sociais e pode conquistar muitos seguidores online. Mostre o seu charme nos encontros com os amigos. Tá na pista? A dica é jogar charme e fazer novos contatinhos, ou até dar um passo mais sério com o crush. A dois, esclareça qualquer mal-entendido e fuja dos assuntos polêmicos logo cedo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Assuntos ligados a dinheiro seguem em alta nesta sexta, mas é melhor agir com cautela logo cedo, Libra. Há chance de fechar um bom negócio, mas não assuma mais riscos do que o necessário, tá? O dinheiro que poderá receber será proporcional ao seu esforço no serviço — apesar do astral favorável, não conte só com a sorte e faça a sua parte. Pode conquistar algo importante na carreira, que já vinha batalhando há um tempo. Invista sua grana para melhorar o visual e aproveite para fazer umas comprinhas. A rotina e o orçamento doméstico estão protegidos, mas talvez falte aquele brilho extra no romance. Já a paquera está mais arrastada do que gostaria.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje, é melhor não exagerar na dose ao defender suas ideias se quiser evitar problemas. Mostrar flexibilidade e tentar conviver em paz com quem é diferente de você ajuda a manter a paz e a harmonia em qualquer ambiente, inclusive no trabalho. Ainda bem que as estrelas ajudam e, aos poucos, os relacionamentos ficam mais animados. Uma viagem a lazer será perfeita para reforçar os laços com os amigos ou parentes mais próximos — se surgir uma oportunidade, agarre sem pensar duas vezes! Bom humor e atitudes românticas ajudam a deixar o seu amor encantado. Há chance de se dar bem na conquista, inclusive com alguém que mora longe.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com a Lua ainda infernizando seu astral, vale a pena agir com cautela logo cedo. A saúde vem em primeiro lugar e se tiver que fazer alguns ajustes na rotina por causa disso, paciência. Não é hora de confiar demais nos outros, inclusive no trabalho. Se o seu sexto sentido apitar, investigue melhor antes de descartar um pressentimento. Em compensação, o astral melhora ao longo do dia e há chance de receber herança ou algo ligado à família quando menos espera. Se anda de olho em um amor antigo, mantenha isso em segredo até ter certeza dos seus sentimentos. Você e o mozão podem manter a paz no romance, desde que reforcem a confiança um no outro.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A convivência passa por altos e baixos com os amigos nesta sexta. Pode ser divertido retomar o contato e matar a saudade do pessoal, mas deixe para fazer isso depois do expediente ou vai ter problema para dar conta do serviço. As estrelas prometem alimentar alguns sonhos mais ambiciosos. Nas redes sociais, é melhor controlar seu gênio porque uma briga logo cedo não está descartada — vá com calma pra não se arrepender depois. Ainda bem que tudo melhora à noite e até a vida amorosa se beneficia desses bons ventos astrais. Há sinal de companheirismo e carinho nos momentos a dois. Através de um amigo, pode conhecer alguém interessante se está só.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Seu lado ambicioso segue em destaque e você pode garantir seu espaço na carreira se mergulhar nas tarefas e não deixar que nada interfira em sua concentração. Alguns atritos em casa podem interferir no seu desempenho logo cedo, mas mantenha o foco e deixe para resolver essas pendências domésticas mais tarde. Bom dia para investir na sua imagem profissional e deixar uma boa impressão no contato com colegas ou clientes, mesmo que seja pela internet. Há chance de encher o bolso ou conquistar um bônus. Mas talvez a vida amorosa fique em segundo plano, já que sua atenção estará concentrada em outros assuntos. A paquera pode ficar apenas na promessa.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou, bebê, e você vai sonhar em sair por aí e curtir a vida para esquecer os perrengues da semana. Errado não tá, mas deixe a diversão para mais tarde e foque nas suas obrigações logo cedo. É que vai ser fácil se distrair com qualquer coisinha e aí a sua produtividade vai por água abaixo. Ainda bem que vai sobrar criatividade para espantar a rotina e correr atrás do prejuízo! Passeio ou viagem ajuda a matar a saudade dos amigos que estão longe. Se já tem compromisso, pode esperar demonstrações de carinho e bom humor com quem ama. A paquera pode surpreender se der uma chance a um novo crush que mora longe ou que acabou de conhecer.