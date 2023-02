Motociclista de 19 anos morre ao colidir com carreta na Capital

Uma jovem de 19 anos, identificada como Ana Karolina Torres da Silva, morreu na madrugada desta quarta-feira (01) após colidir a motocicleta em que pilotava contra uma carreta. O acidente aconteceu avenida José Barbosa Rodrigues, no bairro Residencial Buzios em Campo Grande e ela estaria na contra mão.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 02h44 da madrugada. Ana Karolina conduzia uma motocicleta do tipo Honda CG pela Avenida José Barbosa Rodrigues, pela contramão quando colidiu com outro veículo, possivelmente uma carreta.

Com o impacto da batida, a jovem foi arremessada vários metros pela pista. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados por testemunhas, mas a vítima morreu no local antes mesmo de ser socorrida.

Ainda conforme o registro policial o condutor da carrete teria fugido do local e não foi possível identificar o motorista. No lugar do acidente há câmeras de segurança, que podem conter gravações indicando a dinâmica do acidente.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como morte a esclarecer e omissão de socorro, qualificada se resulta morte.

