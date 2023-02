Mortos durante perseguição com troca de tiros tinham 16 passagens pela polícia

Os jovens que trocaram tiros com a polícia e mortos durante o confronto na noite de ontem (10), foram Identificados como Luan Espíndola, de 19 anos, e Marcus Vinícius, de 24 anos. Segundo a polícia, os rapazes têm diversas passagens por homicídio, receptação, roubo, ameaça, tráfico de drogas, lesão corporal entre outros crimes.

Conforme o boletim de ocorrência divulgado na manhã de hoje (11), policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar faziam rondas pela região, quando os jovens em um Honda Civic, de cor preta, ao avistar a viatura, tentaram fugir em alta velocidade pelas ruas do bairro Universitário. A ação dos rapazes, fazendo curvas bruscas nos cruzamentos, colocaram a vida de pedestres em risco, o que motivou a abordagem policial

Durante a ação, policiais do Batalhão de Choque foram acionados para dar apoio. A perseguição durou quilômetros, quando os indivíduos foram abordados na Rua Ênio Garcia.

Ainda conforme o registro policial, os rapazes ao entrar na via, desceram do veículo e cada um com uma arma em mãos, dispararam contra a equipe policial, que revidou os tiros. Durante o confronto, ambos foram baleados. Eles foram socorridos pela própria polícia até uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) do bairro Universitário, onde chegaram sem vida.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, Marcus portava um revólver calibre 38 com seis munições (quatro deflagradas e duas intactas). Já Luan, carregava um revólver calibre 32 (cinco deflagradas e uma intacta)

Equipes da Polícia Civil e da Perícia técnica estiveram no local. As armas encontradas, foram apreendidas e serão periciadas.

Jovens tinham 16 passagens pela polícia

Segundo a polícia, Marcus tinha passagens por desobediência, homicídio, receptação, roubo e ameaça. Ele tinha uma tatuagem de palhaço na perna, que segundo a polícia, o desenho é associado à morte de policiais. A ficha criminal de Luan, tinha passagens por tráfico de drogas, resistência, lesão corporal, adulteração de veículo, furto, roubo e lesão corporal.

