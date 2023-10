Auto Cine Campo Grande marcou a história de gerações que sonham com a reabertura

Dando continuidade à série de reportagens produzidas pelo jornal O Estado sobre os prédios que fizeram história na Capital, esta edição relembra a trajetória do Auto Cine Campo Grande, espaço localizado em frente ao estádio Morenão, dentro da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que marcou a vida de jovens da década de 70 com o diferencial de poder assistir a filmes dentro do seu próprio carro.

O Auto Cine foi inaugurado na cidade em 1972 e transformou a rotina de lazer da população. Todas as sessões ficavam lotadas de carros. Na época, a capacidade total era de 128 automóveis. Depois de 17 anos, em 1989, ele foi desativado. Oferecendo todas as comodidades de um cinema atual, o Auto Cine contava com lanchonete, sala de projeção, pátio com postes em formatos de chapéus, onde ficavam os alto-falantes, além do telão de cinema, portaria e bilheteria.

“Casais de namorados eram os que mais contemplavam a novidade de assistir a um filme dentro do automóvel. Havia dias em que as filas de carros para entrar se estendia a dezenas de metros. Hoje, quem percorre o local, em ruínas, não imagina que um dia foi um espaço tão disputado pelo público motorizado em busca de diversão”, citou Marinete Pinheiro em reportagem, contando a “História dos Cinemas de Campo Grande/MS”.

O local era frequentado em sua maioria por jovens, não era comum a presença de crianças por ser um evento em carros fechados e pela duração, que era mais de uma hora. Com isso, os pais e até mesmo os menores não tinham paciência para ficar muito tempo, então os adolescentes aproveitavam muito o local, relembra um antigo frequentador do Auto Cine Campo Grande, Deonei Luis Lubi, de 63 anos.

“Eu amava ir ao cinema, era meu passatempo preferido. Quando eu era menor e ainda não podia dirigir, ia com meus primos e meus tios.

Depois, com uns 17 anos, eu pegava o carro do meu pai e ia com meus amigos. Foi uma fase muito boa, era o que tinha para fazer na nossa época”, relembra Deonei Lubi.

Em 2020, ano de pandemia provocado pelo coronavírus, após mais de 30 anos desativado, o Auto Cine voltou às atividades. Foram 13 domingos de exibição de filmes para a população campo-grandense, de forma gratuita. A ideia era aproveitar o local fornecendo entretenimento ao público no ano de covid-19, período em que não poderia haver contato entre as pessoas. Contudo, durou pouco tempo, cerca de um ano, então parou de funcionar novamente.

Atualmente, a UFMS tem um projeto de implantar um Centro de Convivência e Empreendedorismo no Auto Cine. Esse ano, foi lançado um edital e iniciou a busca de uma empresa que executasse a obra, o contrato teria duração de 14 meses, mas as obras teriam que ser concluídas em até 12 meses. Contudo, sem interessados, em junho deste ano, a Universidade lançou, pela terceira vez, o edital para a contratação de empresa responsável pela obra, no valor de R$ 6.636.372,80. Questionada, a UFMS não respondeu sobre o andamento do projeto até o fechamento desta edição.

Por – Inez Nazira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.