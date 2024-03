Meteorologia indica continuidade das chuvas em Mato Grosso do Sul

A previsão para o final de semana e o feriado de Páscoa, entre quinta-feira (28) e sábado (30), indica continuidade das chuvas nas regiões centro-norte, nordeste, leste e bolsão do MS. Ressalta-se a atenção para as regiões norte e nordeste.

Podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, chuvas mais intensas. As instabilidades atmosféricas são favorecidas pela atuação de uma fraca Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que aumenta a cobertura de nuvens e a possibilidade de chuva.

Nas regiões sul, sudoeste e sudeste, a previsão indica tempo mais firme, com aberturas de sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão atmosférica.

Os sinais meteorológicos apontam elevação gradual das temperaturas ao longo do feriado de Páscoa. Porém, devido ao aquecimento diurno mais elevado não descarta-se a possibilidade de pancadas de chuvas e, localmente, podem ser chuvas mais intensas acompanhadas de rajadas de vento.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 18-22°C e máximas de até 32°C nas regiões sul, sudeste e leste do estado. Para as regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas de até 35°C, principalmente na região sudoeste.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-30°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas de até 29°C. Os ventos atuam do quadrante leste e giram para o quadrante norte ao longo de sábado com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.