Preço dos ovos de páscoa e caixas de bombons são pesquisados pelo Procon de Corumbá

Uma pesquisa dos preços dos chocolates e ovos de páscoa em foi realizada pelo Proco de Corumbá. Ao todo, 49 produtos em nove mercados da cidade foram analisados.

Em alguns casos, o levantamento encontrou variação de até 43% no preço de produtos da mesma marca e tamanho. O objetivo é guiar o consumidor a encontrar o melhor preço na hora da compra.

Os mercados analisados foram: Atacado Fernandes; Mega Atacadista; Cidade Branca; Chama Supermercados; Viva Supermercados; Supermercado Frey; Supermercado Fernandes; Fogo Supermercado; Atacado Fernandes.

Confira toda a pesquisa disponível pelo link:

Acesse aqui a Pesquisa dos Ovos de páscoa e caixas de bombons – Procon Corumbá.

