Mês se despede com tempo seco e possibilidade de pancadas de chuva

O mês de novembro se despede com tempo estável em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, o sol entre nuvens e o tempo seco devem marcar a terça-feira (30) no Estado. Na Capital, o sol aparece entre muitas nuvens. A tendência é de temperaturas entre 20°C a 33°C ao longo do dia, e a umidade relativa do ar pode atingir 30% durante a tarde.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), áreas de baixa pressão atmosférica aliada ao aquecimento diurno podem provocar pancadas de chuvas e tempestades isoladas nas regiões centro-norte, bolsão e leste.

As temperaturas estarão elevadas ao longo do dia, especialmente nas regiões pantaneira e norte, onde as máximas podem ficar próximas aos 40°C.

Outras máximas previstas são de 31ºC em Ponta Porã, 33ºC em Dourados e Três Lagoas, 34ºC em Costa Rica, 35ºC em Rio Brilhante, 36ºC em Jardim, 37ºC em Corumbá, Aquidauana e Coxim, 38ºC em Porto Murtinho.

Os níveis de umidade estarão bastante baixos no Estado. São esperados índices entre 15-35%, com destaque para a região centro-norte. Entre as medidas para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco, recomenda-se aumentar a ingestão de líquidos, evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia, e umidificador ambientes. Crianças, idosos e animais devem receber cuidados redobrados.

Os ventos estarão variáveis. Ainda segundo o Cemtec, no começo do dia atuam do quadrante leste e durante o dia giram para o quadrante oeste. São previstas rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podendo atingir valores entre 60-70 km/h.

