Atendimento no Detran do Pátio Central continua suspenso nesta quarta-feira

O atendimento na agência Geraldo Garcia do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) no Pátio Central foi interrompido nesta terça (29) e quarta-feira (30) em função de um início de incêndio ocorrido em uma das salas da Central de Exames, ao lado da agência.

Os atendimentos voltam ao normal a partir de quinta-feira (1), sendo que os exames médicos e psicológicos serão transferidos temporariamente para o Detran sede, na saída para Rochedo. Quem já está agendado para realizar exames a partir de quinta-feira deverá comparecer no novo local (Detran sede – MS 080, KM 10).

A orientação para as pessoas que tinham exames agendados para os dias 29 e 30/11 é que acessem o Portal de Serviços Meu Detran e reagendem o atendimento. Também, a partir desta quinta-feira, a abertura dos processos de renovação será exclusiva pelo Portal do Detran.

CNH Social

O atendimento será normal para os contemplados pelo programa CNH Social MS convocados para este sábado (3).

Com informações da assessoria de imprensa.