Mensagem do livro ‘Ele e Eu’

Mensagem de Jesus do livro “Ele e Eu”, número marginal 665:

“Filho, às vezes te perguntas como fazer para falar Comigo. Te sentes intimidado, sem saber o que falar. Filho, se te chamo de filho, deves lembrar que isso supõe que Eu seja teu Pai.

No Evangelho te ensinei a oração do Pai-Nosso, colocando-te na boca este chamado, referindo-se a Mim como Pai. Não duvides desta verdade, da adoção que realizei em relação a ti, adoção feita por amor, adoção que custou o Sangue do Meu Filho Jesus. Então, além de ser Deus, sou também teu Pai. Claro que enquanto Deus deves me adorar, me tratar como Aquele que Sou, teu Deus, mas não esqueças que este Deus é também teu Pai.

Todo Pai gosta que o seu filho o trate com familiaridade, com intimidade. Assim sendo, não deixe de ter as tuas confidências comigo, de ter confiança em Mim. Um dia, pedi à Minha filha Gabrielle que falasse para mim do que tinha feito no dia. Foi algo importante que fez naquela ocasião? Não!

Mas era o que a Minha filha fez, e tudo que diz respeito aos Meus filhos é importante para Mim. Sabes o que ela tinha feito? Tinham sido trabalhos de jardinagem. Naquele dia Eu queria escutar dela se tinha sido difícil o trabalho, como tinha sido feito, como ficou o jardim no final da tarefa dela, enfim, gostaria de escutar minha filha falar, gostaria de vê-la perto da Minha Pessoa, não importando se fosse Me falar disso ou daquilo, mas que Me falasse, que estivesse junto a Mim.

Pode-se falar de trabalhos de jardinagem, de como foi o café da manhã, de como foi o dia, a convivência com as pessoas, da beleza do dia, das coisas não tão boas sem que seja um íntimo? É assim que te espero, sendo um íntimo Meu, um filho Meu. Não te preocupes com as palavras, seja você, fale-Me de você. Escutarei com tanto prazer, com tanta atenção, Eu, teu Pai, que tanto te ama e que tanto te espera.”

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.