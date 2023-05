Domingo amanhece ensolarado mas nova frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul

O dia amanheceu ensolarado e sem previsão de chuvas para Mato Grosso do Sul neste domingo (7). Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) ao longo do dia estão previstas mudanças no tempo, com o avanço de cavados e intenso fluxo de calor e umidade.

A previsão indica que a combinação destes fatores, somada a aproximação de uma nova frente fria, deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas, em especial na região sul do Estado.

Em Campo Grande o domingo começa com mínima de 21ºC e máxima de 30ºC. Na região da grande Dourados as temperaturas variam entre 20ºC a 29ºC. No sul, Ponta Porã terá mínima de 20ºC e máxima de 27ºC, com possibilidade de chuvas; Iguatemi fica com mínima de 20°C e máxima de 28°C. Na região leste, Anaurilândia registra 21ºC de mínima de 31ºC de máxima.

No município de Aquidauana a mínima é de 21ºC e máxima de 32ºC; a máxima em Corumbá será de 27ºC. Na região sudoeste, Porto Murtinho terá mínima de 20°C e máxima de 25°C. As regiões Norte e Bolsão terão máximas a partir de 33°C, as mínimas ficam entre 20°C e 21°C.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.