Menino de 9 anos tem mal súbito dentro de escola pública

Um menino de 9 anos, teve mal súbito e morreu, ontem (13), dentro da Escola Municipal Flávio Derzi, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da prefeitura, o menino estudava no 4° ano do período vespertino.

Ainda na noite de ontem, a Prefeitura Municipal, soltou uma nota de pesar, informando sobre a fatalidade e relatando que a cidade está de luto. A secretaria municipal de Educação (SEMED) e a direção da escola ofereceram atendimento médico e todo auxilio psicológico aos familiares do garoto.

De acordo com a prefeitura, relataram que ao passar mal dentro da escola o garoto foi encaminhado ao hospital, onde foi constatado o falecimento. Segundo a nota, a prefeitura informou que o menino não tinha histórico de doenças pré-existentes.

Uma necrópsia deve ser feita para indicar as circunstâncias e as causas sobre a morte do menino.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.