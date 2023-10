Em caráter temporário, PMMS será comandada por uma mulher

A PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) tem, pela primeira vez, uma mulher no comando da instituição, em 45 anos. A coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, atual subcomandante-geral, está desempenhando a função de comandante desde o último dia 30 de junho, quando, por restrições médicas, o coronel Renato dos Anjos teve que ser afastado.

O decreto, que dá atribuições legais a coronel Neidy foi publicado na edição de ontem (13) do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul. Segundo a publicação, ela desempenhará a função até o dia 28 de agosto. De acordo com a PMMS, a publicação foi realizada para regularizar, a fim de dar publicidade aos atos emitidos pelo Comando-Geral da Corporação. “Informamos, ainda, que mesmo estando afastado de suas funções por restrições médicas, o comandante-geral, coronel Renato, permanece participando das decisões estratégicas que envolvem a instituição, reforçando os laços de harmonia existentes entre os oficiais que estão no alto comando”, dizia trecho da nota. Cabe ressaltar que essa não é a primeira vez que a coronel entra para a história da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Em novembro de 2020, Neidy foi a primeira policial mulher a conquistar o mais alto posto da corporação: o de coronel e em janeiro desse ano se tornou a primeira mulher a assumir o segundo posto de maior importância dentro da instituição militar.

Neidy nasceu em Coxim, mas ainda criança se mudou com a família para Costa Rica, onde conclui o ensino médio para então, aos 17 anos, entrar para a corporação onde atua há 27 anos. Conforme a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a PMMS conta, atualmente, com 551 mulheres na ativa e outras 189 na reserva.

