Mega da Virada 2024: Prêmio estimado em R$ 600 milhões e apostas começam ainda em novembro

Com a aproximação do fim do ano, os brasileiros aguardam ansiosos pelo sorteio da Mega da Virada, que promete um prêmio de aproximadamente R$ 600 milhões. O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, está marcado para o dia 31 de dezembro de 2024, com transmissão ao vivo em canais de televisão e nas redes sociais da Caixa.

Em 2023, a Caixa iniciou as apostas no dia 13 de novembro, o que deve se repetir neste ano. Além disso, a Mega da Virada se destaca por não acumular: se ninguém acerta as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que acertam cinco números, garantindo sempre que o prêmio seja distribuído.

Como e onde apostar

Os detalhes fazem suas apostas nas mais de 13 mil loterias espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa, no aplicativo oficial ou pelo internet banking para clientes da Caixa. A aposta simples, que permite escolher seis números, custa R$ 5,00.

O Bolão Caixa é uma alternativa popular entre os apostadores que desejam aumentar as chances de vitória. Para participar, é possível reunir um grupo de amigos ou familiares, selecionar os números e definir a quantidade de cotas. Uma vez registrado, cada participante recebe um recibo de cota que garante o resgate individual em caso de vitória.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e permitem de 2 a 100 cotas, sendo que cada cota deve custar pelo menos R$ 5. Para quem não quer formar um grupo próprio, é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas loterias. Basta solicitar ao atendente a quantidade desejada e guardar o recibo, que é necessário para verificar o resultado.

Vale lembrar que o Bolão Caixa é comercializado exclusivamente nas loterias e pode ter uma tarifa adicional de serviço de até 35% do valor da cota, conforme estipulado pela Caixa.

No ano passado, o prêmio da Mega da Virada foi de R$ 588 milhões e foi dividido entre três apostas vencedoras das cidades de Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Salvador (BA), Redenção (PA) e Ferraz de Vasconcelos (SP). Com o prêmio estimado para este ano, a Mega da Virada promete novamente atrair milhares de apostadores e transformar a vida dos sortudos vencedores.

