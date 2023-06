Prefeitura de Campo Grande promove Workshop de conscientização e combate ao feminicídio

Nesta terça-feira (6), a Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, realizou o Workshop “Combate ao Feminicídio – uma luta que também é sua”, como parte das ações para reforçar o combate à violência contra as mulheres. O evento, que faz parte da Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, tevePrefeitura de Campo Grande promove Workshop de conscientização e combate ao feminicídio início às 14h no auditório da Casa da Mulher Brasileira e contou com a participação de líderes comunitários.

O Workshop foi ministrado pela Promotora de Justiça do Tribunal do Júri de Campo Grande, Luciana Rabelo, que trouxe importantes reflexões sobre a temática do feminicídio. O objetivo do evento foi promover a conscientização sobre a gravidade desse crime e engajar a comunidade no combate à violência de gênero.

A Semana Estadual de Combate ao Feminicídio foi instituída pela Lei nº 5.202, de 30 de maio de 2018, e tem como marco o dia 1º de junho, considerado o “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”. Essa data rememora a morte de Isis Caroline, ocorrida em 1º de junho de 2015, sendo o primeiro caso de feminicídio registrado no estado após a vigência da Lei 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio, que qualifica o crime como homicídio qualificado e o classifica como um crime hediondo.

O feminicídio é caracterizado pelo assassinato de mulheres em razão da desigualdade de gênero. Ele ocorre quando a vítima é do sexo feminino e o crime envolve violência doméstica e familiar, bem como o menosprezo e discriminação à condição de mulher.

