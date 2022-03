Mato Grosso do Sul está em estado de emergência ambiental até dezembro

Ministério do Meio Ambiente declarou estado de emergência ambiental em todo Mato Grosso do Sul entre os meses de maio a dezembro de 2022. A medida está prevista na Portaria assinada pelo ministro Joaquim Leite e publicada no Diário Oficial da União de hoje (21).

Coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarineli, explica que a Portaria integra o plano de combate a incêndios florestais em MS, visto que favorece a contratação de brigadistas que irão atuar pelo Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) no Pantanal, em áreas de difícil acesso e em terras indígenas.

“Temos observado que esses meses (de maio a dezembro) são os mais críticos em relação aos incêndios florestais. Então, a contratação dos brigadistas, feita pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), é baseada na tendência das questões meteorológicas”, ressaltou o coronel Catarineli.

A instabilidade climática favorece o surgimento de focos de incêndio, para prevenir novas queimadas, o governo do Estado investiu R$ 56 milhões em ações e equipamentos do Corpo de Bombeiros, fortalecendo a estruturação da Corporação, com aeronaves, embarcações e viaturas.

Em dezembro do ano passado, foi entregue a nova frota do avião Air Tractor, do modelo AT-802F, que transporta até 3 mil litros de água e é considerada como um dos melhores equipamentos para combate a incêndios florestais.

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), apontam que as medidas de prevenção e combate adotadas no Estado têm surtido efeito. Entre os meses de janeiro e novembro de 2021, o número de focos de incêndios no Pantanal foi 63% menor se comparado ao mesmo período de 2020.

Com informações da assessoria.