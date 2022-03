Com avanço das obras do Reviva Campo Grande, novos pontos serão interditados ao longo desta semana. A partir de hoje (21), a rua Rui Barbosa entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena será fechada parcialmente após o 12h para teste de carga, a previsão é que o trecho seja liberado no mesmo dia.

Para evitar transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), recomenda que os condutores atentem-se às interdições e optem por rotas alternativas.

Com informações da assessoria.