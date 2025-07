Mato Grosso do Sul adere à Prova Nacional Docente, que abre inscrições no dia 14

Estado está entre os 22 que participam da iniciativa do MEC; prova busca selecionar professores para redes públicas de ensino a partir de 2026

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira (7) que 1.508 redes municipais e 22 redes estaduais de ensino aderiram à Prova Nacional Docente (PND), incluindo o Mato Grosso do Sul. A avaliação será aplicada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no dia 26 de outubro, com inscrições abertas de 14 a 25 de julho.

A adesão à prova representa um novo caminho para ingresso no magistério público, já que a PND será utilizada como etapa de seleção de professores para a educação básica nas redes públicas de ensino. As redes estaduais e municipais que optaram pela participação poderão utilizar os resultados da prova em concursos públicos e processos seletivos a partir de 2026.

Entre os estados que participam da primeira edição da PND estão Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, entre outros. A adesão representa 81,48% das redes estaduais do país.

A prova faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e é vista pelo MEC como uma forma de fortalecer o ingresso de profissionais efetivos nas escolas públicas, além de contribuir para o desenvolvimento de políticas de formação docente.

Em uma rede social, o ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu a valorização do magistério. “Uma prova nacional que vai servir de pré-seleção para as seleções públicas para os professores da educação básica neste país. Precisamos criar uma cultura, nesse país, de reconhecer e valorizar a principal profissão, que é ser professor”, afirmou.

A PND não é um concurso público, mas pode ser usada pelos estados e municípios como fase única ou complementar dos seus próprios certames. Além da prova, os gestores podem adicionar etapas como prova prática e avaliação de títulos.

O MEC orienta que, até quinta-feira (10), os estados e municípios detalhem como pretendem usar os resultados da prova no ano que vem. Esse registro deve ser feito pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), plataforma do Governo Federal. A divulgação dos resultados individuais da PND está prevista para 10 de dezembro.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram