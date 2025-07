Terça-feira será de tempo firme e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Dia deve ser de sol e céu aberto em todas as regiões do estado, com máximas entre 27°C e 29°C

A terça-feira (8) será de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens em praticamente todas as regiões do estado. Segundo os dados meteorológicos, as temperaturas seguem amenas ao amanhecer, mas sobem ao longo do dia, com máximas previstas entre 27°C e 29°C.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 15°C e 28°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 20% e 80%. O céu fica limpo durante todo o dia, e os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, vindos do sudeste.

Em Dourados, a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 27°C. O tempo também será claro, com poucas nuvens, e ventos leves predominando do sudeste. Já em Três Lagoas, as temperaturas ficam entre 13°C e 28°C, sob céu limpo e umidade variando de 25% a 80%.

Em Ponta Porã, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 28°C, com tempo aberto e umidade entre 25% e 70%. Em Ladário, o dia também será de sol, com temperaturas entre 16°C e 29°C e ventos fracos do leste e sudeste.

A baixa umidade relativa do ar em parte do estado exige atenção, especialmente durante a tarde. A recomendação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais secos do dia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram