Encerram neste domingo, inscrições para cursos à distância do IFMS

As inscrições na seleção para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada, ofertadas de modo EAD (Ensino a Distância) pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso Sul) encerram neste domingo (7). A qualificação profissional é inteiramente gratuita.

As vagas são para Assistente Administrativo, Operador de Computador, Vendedor, Espanhol e Inglês nos municípios de Amambai, Antônio João, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sonora e Três Lagoas.

Os cursos de idiomas preveem um encontro presencial semanal e, por isso, possuem vagas limitadas, em seleção a ser realizada por sorteio eletrônico.

Na maioria dos municípios, os cursos de Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor serão totalmente on-line e, por isso, não possuem limite de vagas. Dessa forma, todos os inscritos para esses cursos, que atenderem aos requisitos do edital, terão direito à matrícula.

A exceção são os municípios de Campo Grande, Coxim, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo, onde todos os cursos – tanto de idiomas quanto os de qualificação profissional – possuem vagas limitadas e, por isso, os candidatos inscritos serão selecionados por meio de sorteio.

Todas as informações sobre o processo seletivo, inclusive a relação completa de cursos, vagas e polos, estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições

São gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato.

Ao acessar o link, o candidato deve se cadastrar ou atualizar seus dados no sistema. Depois, precisa acessar a aba ‘Inscrições Abertas’, localizar o ‘Edital de Formação Inicial e Continuada EaD – 2024/1’ e efetuar a inscrição.

Deve ainda escolher o campus/polo de oferta do curso, conferir se as opções selecionadas estão corretas e ‘Enviar a Inscrição’. Em seguida, pode verificar o recebimento da confirmação da inscrição no e-mail cadastrado.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) de cada campus ou nos polos para solicitar a disponibilização de um computador no qual possam realizar a inscrição, observando o endereço e o horário de atendimento dispostos no Anexo III do edital de abertura do processo seletivo.

Seleção

No caso dos cursos com vagas limitadas, a seleção será feita por sorteio eletrônico previsto para 11 de janeiro, e sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread).

Nos cursos em que o número de inscritos for menor que o de vagas, não haverá sorteio. O campus também poderá dispensar o sorteio no caso dos cursos com vagas ilimitadas e cujo número de inscrições homologadas exceda em até 10% o quantitativo de vagas ofertadas. Em todas essas situações, os inscritos serão convocados na primeira chamada.

Cursos

Os candidatos inscritos nas vagas de Inglês Básico II e Espanhol Básico II, com exceção daqueles que já cursaram o nível Básico I, terão que realizar uma prova de nivelamento que avaliará as habilidades de comunicação escrita, como forma de comprovação do conhecimento exigido para ingresso no nível desejado.

O preenchimento das vagas das turmas em andamento (nível Básico II) está condicionado à aprovação no exame de nivelamento e seleção por meio do sorteio das vagas.

Os cursos de idiomas terão um encontro presencial por semana, nos dias e horários dispostos no Anexo II do edital, onde podem ser consultados também os requisitos de escolaridade mínima para cada um dos cursos ofertados.

No caso dos cursos de Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor, as aulas serão totalmente on-line, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).

Cronograma

A divulgação do resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os candidatos, está prevista para 15 de janeiro. A primeira chamada para matrícula será divulgada no dia 19.

As provas de nivelamento dos candidatos aos cursos de idiomas nível Básico II deverão ser feitas entre 22 e 24 de janeiro.

A matrícula de todos os convocados deverá ser feita entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, com início das aulas previsto para o período de 26 de fevereiro a 2 de março, a critério do campus.

Dúvidas sobre o edital devem ser enviadas para o e-mail [email protected].

