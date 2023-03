Março segue com tempo instável e previsão de tempestades

A semana inicia com tempo instável e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Para esta segunda-feira (13) são esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada rem regiões pontuais do Estado. Campo Grande amanheceu com sol entre nuvens e a máxima não deve passar dos 28ºC.

Há previsão de chuvas fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Acumulados de chuva de 30 milímetros em 24horas estão previstos para a região centro sul do estado. As instabilidades atmosféricas acontecem devido ao transporte de calor e umidade aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

No estado , são previstas temperaturas mínimas entre 19º e 23ºC máximas de até 30ºC. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Já as menores são previstas para as regiões central e sul. Outras máximas previstas para hoje são de 26ºC em Ponta Porã, 27ºC em Dourados e Costa Rica, 28ºC em Coxim e Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Maracaju, 29ºC em Corumbá, Aquidauana e Três Lagoas, e 30ºC em Porto Murtinho.

Alertas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com dois alertas de chuva e tempestades para todo Estado. O alerta amarelo, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Já o alerta laranja, ou seja, de perigo, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e vale até o fim da manhã de hoje para 75 municípios.

