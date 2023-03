Em jogo com expulsões, Operário vence e se aproxima da Serc no Estadual

Em jogo marcado por confusões e distribuições de cartões vermelhos, o Operário vence a Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) por 2 a 1 de virada e sobe para 12 pontos no grupo A do campeonato sul-mato-grossense. O jogo aconteceu na tarde de hoje (12), no Estádio Municipal Jacques da Luz, em Campo Grande.

Apesar de ambas as equipes já classificadas para a próxima fase, terminar pontuando na primeira fase era o principal objetivo de Operário e Serc. Sabendo dessa responsabilidade, o Operário iniciou o jogo partindo para o ataque, mas mostrando pouca criatividade. Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, em cobrança de escanteio, bate e rebate na área, a bola sobra para Alan, que bateu forte no gol, pegando o goleiro com a visão encoberta. 1 a 0 Serc.

Apesar do gol adversário, o Operário não desistiu de atacar. O Galo de Campo Grande, empatou nos acréscimos da etapa inicial. Aos 48 minutos, o juiz marcou pênalti. Lucão, camisa 9, pegou a bola e chutou no lado esquerdo do goleiro, empatando o jogo em 1 a 1.

Etapa final com muita confusão e policiamento em campo

O segundo tempo iniciou forte com o Operário no ataque, quando ocorreu a primeira polêmica da partida, após o arbitro marcar pênalti para o Galo.

Os jogadores da Serc inconformados com a marcação de penalidade a desfavor, iniciaram uma forte reclamação, onde iniciou uma briga generalizada. Nessa confusão, Mailson foi expulso, quando novamente e inconformado com a penalidade, Mailson e atletas da Serc partiram para cima do juiz, Everton Moreira Prates, que teve auxílio da Polícia Militar. Na segunda confusão, João Pedro da Serc também foi expulso.

Após ânimos acalmados, o meia Fernandinho pegou a bola e bateu, Alysson defendeu o pênalti e no rebote, novamente Fernandinho empurrou a bola para o fundo do gol. Virada do Operário! 2 a 1.

Na comemoração do gol, uma nova confusão se generalizou, quando os jogadores da Serc, puxados pelo goleiro Alysson, partiram para cima do bandeirinha, alegando irregularidade no gol. O goleiro da Serc é expulso, fazendo com que o time de Chapadão ficasse com 8 atletas em campo. Rapidamente, o técnico da Serc colocou o goleiro Renan em campo, sendo obrigado a recuar a Serc em campo.

Após e expulsões a favor, a Serc tentou ir para cima do Operário, mas sem sucesso nas finalizações, terminando a partida em 2 a 1 para o Operário.

Este foi o último compromisso da Serc na primeira fase, já o Operário tem compromisso no próximo fina de semana contra o Comercial, em mais um “Comerário”, no Estádio Jacques da Luz.

Tabela: grupo A

Costa Rica- 19 pontos

Serc/ Chapadão- 13 pontos

Operário- 12 pontos

Coxim- 5 pontos

Comercial- 2 pontos

