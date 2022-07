Mais de 40 mil famílias de MS podem perder benefício do programa Conta de Luz Zero

A presidente do Concen-MS (Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa de Mato Grosso do Sul), Rosimeire Costa pontuou na tarde desta terça-feira (12), as últimas modificações referentes às contas de energia elétrica no Estado e o impacto após a redução nacional do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

De acordo com Rosimeire, as pessoas que escolheram o vencimento da sua fatura nos dias 15, 16, e 17 deste mês, já podem ver uma redução na conta de energia. “Os dias referentes ao mês de junho acompanham a regra de, quanto mais você consome, mais você paga imposto. Já a partir do dia 1 de julho, as tarifas são cobradas igualmente para todas as classes de consumo, ou seja, 17%.”

“O que você pagava de 25% em imposto, para quem consome mais de 500 kW, agora ficou em 17%. Temos também outra faixa de isenção que permaneceu, que é de quem consome de 0 a 50 kW”, explica a presidente do conselho.

“Entre maio e agosto, mais de 40 mil famílias cadastradas pelo CadÚnico podem ser desligadas do programa do Governo de MS Conta de Luz Zero, por motivos de informações cruzadas. A família que receber a notificação deve procurar a Secretária de Assistência Social do município e verificar o que há de errado”, orienta.

Atualmente, participam do programa 152 mil famílias com inscrição ativa no CadÚnico e na Tarifa Social, do Governo Federal.