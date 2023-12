Líder de facção morre em confronto durante operação com mais de 120 policiais

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (12) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul a Operação ‘Artus’, para desarticular parte de uma facção criminosa, de âmbito nacional, que atuava na região do Vale do Ivinhema. Um homem morreu durante as ações.

Conforme a polícia, estão sendo cumpridos 33 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em mais de oito municípios do estado e em uma cidade do Paraná.

Aproximadamente 120 policiais, 30 viaturas e a aeronave Harpia 02, da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo da SEJUSP (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) foram empenhadas no cumprimento das ordens judicias nas cidades de Nova Andradina, Bataguassu, Dourados, Fátima do Sul, Naviraí, Três Lagoas, Campo Grande e outras.

Até o momento já foram cumpridos um mandado de prisão em Guaíra-PR, um em Ponta Porã-MS, três no presídio de Campo Grande-MS, 1 no presídio de Três Lagoas-MS e um no presídio de Nova Andradina. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Durante ação em Nova Andradina, um dos investigados, identificado como Osvaldin Procopio Barbosa, de 25 anos, líder da facção criminosa ‘Disciplina Geral de Nova Andradina’, foi morte após entrar em confronto com os agentes. Ele possuia várias passagens policiais por homicídios tentados, tráfico de drogas, roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e dano qualificado.

O grupo, devidamente estruturado, com divisão de tarefas e caráter permanente, utilizando de armas e adolescentes, é responsável pela prática de vários crimes, além do próprio crime de integrar a organização criminosa. As investigações tiveram início em maio de 2023, quando a Polícia Civil começou a identificar e monitorar os alvos.