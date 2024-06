Área para construção de novo Fórum da Mulher, infância e idosos é apresentada ao TJMS

Foi apresentada nesta semana, a área destinada à construção do Fórum da Mulher, da Infância, Adolescência e do Idoso. O terreno fica ao lado da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande e o local deverá abrigar as varas da violência doméstica e familiar contra a mulher de Campo Grande e serviços judiciais da infância e adolescência.

O novo Fórum será construído num espaço total de 5.440 m². O projeto será executado em parceria com o Governo Estadual e com colaboração do Governo Federal. O convênio, por sua vez, será administrado pela Sejusp e a dotação orçamentária será do TJMS.

“Gostaria de saudar um a um dos presentes pelo esforço de vir a essa solenidade, pois tenho certeza que foram movidos pela importância desse momento e pela dedicação e preocupação com a cidadania das crianças, adolescentes e idosos, que têm prioridade nas nossas leis. O Poder Judiciário está muito feliz com essa conquista. Vamos trabalhar com afinco para garantir que a construção do novo Fórum tenha início ainda este ano”, disse o presidente do TJMS.

A documentação da doação da área destinada à construção foi assinada no Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o presidente, Des. Sérgio Fernandes Martins, assinou junto do SPU (Superintendente do Patrimônio da União) em Mato Grosso do Sul, Tiago Resende Botelho, e do Secretário da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Antonio Carlos Vieira.

Por Michelly Perez