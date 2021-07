Leonardo de Deus se classifica para semifinal da natação

Nesta segunda-feira (26), foram disputadas mais etapas classificatórias da natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na categoria 200 m borboleta masculino, o brasileiro Leonardo de Deus terminou em segundo lugar na quarta bateria (1:54.83) e conseguiu a classificação para a semifinal, ficando na terceira posição geral. Além de Leonardo de Deus, outros 15 atletas se classificaram.

Eliminações

Na noite deste domingo, o Brasil, representado por Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini, disputou a final do revezamento 4x100m da natação masculina nos Jogos Olímpicos de Tóquio e encerrou a prova na oitava posição. O ouro ficou para o time dos Estados Unidos.

Na categoria 1.500m livre feminino, Beatriz Dizotti terminou na vice-liderança da segunda bateria (16:29.37), enquanto Viviane Jungblut fez o quarto melhor tempo (16:21.29) no terceiro grupo. Porém, ambas não conseguiram a classificação para a final.

Se no início da prova os brasileiros estiveram na briga pelas cinco primeiras posições, a situação passou a ficar mais delicada na segunda troca. A equipe ficou para trás em relação aos adversários, terminando na última colocação, com 3:13.41.

Com destaque para Caeleb Dressel, os estadunidenses conquistaram a vitória no tempo de 3:08.97, com uma certa vantagem para o time italiano, segundo colocado.

(Com informações Gazeta Esportiva)

