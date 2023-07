Julho começa com tempo e temperaturas acima dos 30ºC em MS

O mês de julho começa com sol e tempo seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), para este fim e semana, são esperadas temperaturas previstas acima dos 30ºC. Em Campo Grande teremos céu aberto o dia inteiro. Segundo o Cemtec, a mínima será de 15ºC e máxima de 27ºC.

Na região sul do Estado as máximas podem atingir os 27ºC em Dourados. Já em Ponta Porã, os termômetros não devem ultrapassar os 25ºC. Já nasregião pantaneira, os termômetros devem ultrapassar os 31ºC em Coxim. Enquanto em Corumbá e Aquidauana, as temperaturas devem se aproximar dos 29ºC.

O tempo seco permanece e a umidade do ar pode atingir os 20% neste final de semana, índice considerado alarmante. A recomendação de especialistas é ingerir bastante liquido e evitar desgaste físico nos horários mais quentes do dia.

Informações da Cemtec é que não há previsão de chuva até dia 7 de julho. Após isso, entre os dias 7 e 15 de julho, pode ocorrer pancadas de chuvas com volumes ultrapassando os 10 milímetros, principalmente em municípios do extremo sul do Estado.

