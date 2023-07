O Detran entrará em manutenção neste próximo sábado (1), das 8h às 13h. Em função disso, o sistema estará fora do ar em todo o Estado.

Segundo a diretoria de Tecnologia e Informação, todo o serviço será restabelecido ainda no sábado.

