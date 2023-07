Jovem não aceita termino, invade casa e mata rapaz que dormia com ex-namorada

Denis Correa de Mello, de 38 anos, foi assassinado a golpes de faca, por Guilherme Nascimento de Souza, de 23, na noite de ontem (5), em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da Polícia Civil, Guilherme invadiu a residência em que a ex-namorada estava com Dênis, esfaqueando o rapaz até a morte. O motivo do crime é que o jovem não aceitava o termino do relacionamento com a ex-namorada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Guilherme estava em um Corsa, quando derrubou o portão de um imóvel, na rua Santa Lúcia, na Vila Operária, por volta das 23h.

Ele saiu do veículo, invadiu a residência e desferiu golpes de faca em Dênis, que dormia com a ex-namorada de Guilherme. Após cometer o crime, o jovem fugiu do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas Dênis não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A Polícia Civil e peritos estiveram na cena do crime, ouvindo testemunhas.

O caso é investigado e o autor das facadas é procurado pelas autoridades.

