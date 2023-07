Duas pessoas morreram e três ficaram feridos em capotamento na MS-306

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas, na madrugada de hoje (6), após uma camionete capotar violentamente, na MS-306, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. As vítimas feridas foram encaminhadas ao hospital e até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h30, quando uma Hilux, com semirreboque, carregado de vários itens, saiu da pista, capotando as margens da rodovia. Os objetos em que o veículo estava carregando, ficou sob a pista, quando numa carreta que vinha logo atrás, não conseguiu frear, colidindo com os equipamentos, causando danos materiais e longo engarrafamento na via.

Cinco pessoas estavam na caminhonete, sendo duas morreram no local. Das três vítimas, uma delas teve que ser removida em estado grave para o Hospital Municipal, com traumatismo craniano encefálico e ainda teve parte do couro cabeludo arrancado. Segundo a apuração do site Ocorreio News, a vítima foi entubada e levada para Campo Grande com vaga zero.

Ainda conforme o site local, os ocupantes da caminhonete trabalham em exposições e festas de peão e que ambos saíram da Exposição de Paranaíba e seguiam para Cuiabá (MT), para trabalhar em uma feira na capital de Mato Grosso.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizaram a segurança na região do acidente, que ficou interditado nas duas vias, até a chegada dos peritos. A região do acidente ficou congestionado por mais de 5 km, sentido a Chapadão do Sul.

